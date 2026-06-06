ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು?
Indian Railways Free Travel Policy: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳು
ಭಾರತೀಯರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. 'ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ?', 'ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ, ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ 4 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೀಟು ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಸೀಟ್ ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೋಷಕರು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೀಟ್
5 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈಲು ನಿಯಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ರಿಯಾಯ್ತಿ ಸಿಕ್ರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೀಟ್ ನೀಡಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೀಟು ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
12 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. TTEಗಳು ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇವರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ವೀರ ಚಕ್ರ, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ, ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ, ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ, ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕರಿಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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