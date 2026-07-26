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- ಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಪಾತವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಲಪಾತ: ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಭರಚುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಗೆರೆಯೂ ಇಲ್ಲ!
ಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಪಾತವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಲಪಾತ: ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಭರಚುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಗೆರೆಯೂ ಇಲ್ಲ!
ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸದಾ ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಲಪಾತದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಬಂಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ (ಜು.26)): ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ (Bharachukki Waterfall) ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಳೆಗಾಲವಾದರೂ (Monsoon season), ಈ ಬಾರಿ ಭರಚುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಗೆರೆಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ (Cauvery basin) ಎದುರಾಗಿರುವ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸದಾ ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಾ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಣಬಣ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಯವಾದ ಜಲಧಾರೆ, ಕೇವಲ ಬಂಡೆಗಳ ದರ್ಶನ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 220 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಾ, ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕವಲು ಕವಲಾಗಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಕಾವೇರಿ (River Cauvery) ನದಿಯ ಜಲಧಾರೆಗಳು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಬಂಡೆಗಳ ದರ್ಶನ (Bare rocks) ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ಜಲಪಾತ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜರಿಯಂತೆ (Small stream) ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು (Water flow) ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜಲಪಾತದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಸಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ (Tourist footfall) ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮೇಲೂ ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ (Heavy rainfall) ಮಾತ್ರ ಜಲಪಾತ ಮತ್ತೆ ಜೀವಕಳೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ವರುಣ ಕೃಪೆ ತೋರಿ, ಭರಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
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