ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಬಹುದು!
How to save money on IRCTC: ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ IRCTC ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಟಿಪ್ಸ್
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ IRCTC ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅನೇಕರು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
IRCTC ಆಫರ್ಗಳು
IRCTC ಆಗಾಗ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, UPI ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಆಗಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವುದು
ವಿಶೇಷ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
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