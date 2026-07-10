ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಟಿಕೆಟ್ ಮರೆತು ಬಂದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಮೂಲ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಟಿಟಿಇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.10): ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಥವಾ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂಲ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮರೆತು ಬಂದಿರುವುದು ನೆನಪಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೌಂಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ (PRS Ticket) ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್), ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಿಯಮದ ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಾವು ಹತ್ತಬೇಕಾದ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಮರೆತಿರುವುದು ನೆನಪಾದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಮೂಲ ಕೌಂಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಹತ್ತಿದ (ಬೋರ್ಡಿಂಗ್) ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಮೂಲ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಆ ರೈಲು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ (TTE) ಅಧಿಕೃತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ

ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೇವಲ ರೈಲ್ವೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (PRS) ಕೌಂಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಭೌತಿಕವಾಗಿ (Physical Ticket) ಪಡೆದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ (E-Ticket) ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

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ಟಿಕೆಟ್ ಮರೆತಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾಡಬೇಕಾದ 3 ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮರೆತಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು:

ಟಿಟಿಇಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ: ನಿಮ್ಮ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ (TTE) ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.

ಮನೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ತಲುಪಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ.

ಅಧಿಕೃತ ಪರಿಶೀಲನೆ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ರಾಸ್-ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ.