ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಯಾರು? ಅವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಅಹ್ಲಾವತ್ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ. ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೋ, ಆರತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಯಾವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ 2000ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹಲವಾರು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಷ್ಟೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಹ್ವಾಗ್ ದಂಪತಿ ಸದ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮದುವೆ
ಆರತಿ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಆರತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕಥೆ ಏನು?
ಸೆಹ್ವಾಗ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಿವು!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರತಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಕೂಡ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು!
ಒಬ್ಬ ಮಗ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾನ್ ಜತೆಗೆ ಆರತಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
