ಆಲ್ಪೈನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 'ಆಲ್ಪೈನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್' (Alpine Divorce) ಅನ್ನೋ ಪದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್. ಏನಿದು ಅಂತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

relationship Feb 28 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಗಳು ಅಥವಾ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ, ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ 'ಆಲ್ಪೈನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Getty
ಸಣ್ಣ ಕಥೆ

1893ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಬರೆದ 'ಆನ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್' ಎಂಬ ಕಥೆಯಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದಾಗ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.

Image credits: Getty
ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಒಂಟಿ ಮಾಡುವುದು

ತೀವ್ರ ಚಳಿ, ವನ್ಯಮೃಗಗಳ ಹಾವಳಿ, ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಟೀಕೆ

ಈ ಕ್ರೂರ ಟ್ರೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ತಮಗಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
ಅನುಭವ

ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್, ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗಾದ ಇಂತಹ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

Image credits: Getty
ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು

ಹೀಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾದವರಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಅದೆಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

Image credits: Getty
ಸಿಚುಯೇಷನ್‌ಶಿಪ್

ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದ 'ಸಿಚುಯೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌'ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ

ಸಂಗಾತಿಯು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಹೋದಾಗ, ಹಿಂದೆ ಉಳಿದು ಒಂಟಿಯಾದವರು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಆತಂಕ

ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿದೆ.

Image credits: Getty

