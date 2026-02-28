ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 'ಆಲ್ಪೈನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್' (Alpine Divorce) ಅನ್ನೋ ಪದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್. ಏನಿದು ಅಂತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಗಳು ಅಥವಾ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ, ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ 'ಆಲ್ಪೈನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
1893ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಬರೆದ 'ಆನ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್' ಎಂಬ ಕಥೆಯಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದಾಗ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.
ತೀವ್ರ ಚಳಿ, ವನ್ಯಮೃಗಗಳ ಹಾವಳಿ, ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು.
ಈ ಕ್ರೂರ ಟ್ರೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ತಮಗಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಕ್ಟಾಕ್, ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗಾದ ಇಂತಹ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಹೀಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾದವರಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಅದೆಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದ 'ಸಿಚುಯೇಷನ್ಶಿಪ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗಾತಿಯು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಹೋದಾಗ, ಹಿಂದೆ ಉಳಿದು ಒಂಟಿಯಾದವರು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿದೆ.
