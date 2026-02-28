ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ "ಪತಿ" ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ತನ್ನ "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೆಳತಿ" ಈಗ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ನೈಜ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ.
ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಡಿಸೈನರ್ ಫಿದಾ: ಮದುವೆಯ ಉಡುಪುಗಳ ಹಿಂದಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜೋಡಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna)ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ದೂರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ನವಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಡಿಸೈನರ್ ಅನಾಮಿಕಾ ಖನ್ನಾ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ನಡುವಿನ ಆಪ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆಗೂ ಮೀರಿದ ನೈಜ ಪ್ರೀತಿ!
ಅನಾಮಿಕಾ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದುದು (Organic). "ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೇ ಇವರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಿದ ನಾಟಕವಲ್ಲ, ಇದು ಪಕ್ಕಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ನಾನೇನೂ ವಿಶೇಷ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಅನಾಮಿಕಾ ಖನ್ನಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸೊಬಗು:
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸೀರೆಯು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಐವರಿ ಬಣ್ಣದ ಧೋತಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಡವೆಗಳಾದ ಹಾರ, ಬಾಜುಬಂಧ್ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ:
ಈ ವಿವಾಹವು ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:10ಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತೆಲುಗು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಜರುಗಿದರೆ, ಸಂಜೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕೊಡಗು (ಕೊಡವ) ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದವು. "ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ" ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಸ್ನೇಹ, ಇಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್:
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ "ಪತಿ" ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ತನ್ನ "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೆಳತಿ" ಈಗ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ನೈಜ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಈ ಸುಂದರ ಜೋಡಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಸಿನಿರಸಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.