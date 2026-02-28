Kannada

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಆಲ್ಪೈನ್ ಡೈವೋರ್ಸ್' (Alpine Divorce) ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಅಥವಾ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ, ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಅಮಾನವೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದು.

ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು

1893ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಬರೆದ 'ಆನ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಡೈವೋರ್ಸ್' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುವ ಗಂಡನ ಕಥೆಯಿದು.

ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಒಂಟಿ ಮಾಡುವುದು

ವಿಪರೀತ ಚಳಿ, ವನ್ಯಮೃಗಗಳ ಭಯ, ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರೀ ಟೀಕೆ

ಈ ಕ್ರೂರ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಲವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು

ಈ ರೀತಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂಟಿಯಾದವರಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಸಿಚುಯೇಷನ್‌ಶಿಪ್

ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 'ಸಿಚುಯೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌'ಗಳಲ್ಲಿ (ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ) ಇರುವವರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ

ಸಂಗಾತಿಯು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಹೋದಾಗ, ಒಂಟಿಯಾದವರು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ

ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

