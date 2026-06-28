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- SRH ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ ಮಹೇಂದ್ರ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರ?
SRH ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ ಮಹೇಂದ್ರ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರ?
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ನಟ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ ಗುಟ್ಟು
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನಿರುದ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯಾ, ಅನಿರುದ್ , ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಳಿವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಟ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನಿರುದ್ ಸಂಬಂಧಿ, ನಟ ವೈಜಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮಹೇಂದ್ರ , ಆತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ನಾನು ಆತನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆತ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರುದ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಯಾರನ್ನು
ಅನಿರುದ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹುಡುಗಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಮೂಲಕ ಅನಿರುದ್ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾ
ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿರುವ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕುರಿತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಅನಿರುದ್ ಜೊತೆ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೀವರೆಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಹಾಗೂ ಅನಿರುದ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಸುಳಿವೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಿರುದ್ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಇದೀಗ ಮದುವೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಕಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್
ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಪ್ಲೇ ಆಪ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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