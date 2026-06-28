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- Chanakya Niti: ಈ ನಾಲ್ವರು ಎಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಬಡತನ
Chanakya Niti: ಈ ನಾಲ್ವರು ಎಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಬಡತನ
Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣವಿಲ್ಲದ 4 ರೀತಿಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಜನರ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಕೆಯ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸದ ಜನರ ಬಳಿ ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆ ಇರುವವರು
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕತನ
ಹಸಿವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿದಿರುವ ಜನರು, ಅಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.
ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ನಿದ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೋಮಾರಿತನವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಕೊಳಕು, ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಅಶಿಸ್ತನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.
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