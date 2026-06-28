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- Baba Vanga Prediction : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ! ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಟರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ
Baba Vanga Prediction : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ! ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಟರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ
Baba Vanga Prediction : ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಅವು ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ನಿಗೂಢ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5, 2026 ರ ವಾರದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಸೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವಾರ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
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