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- Garud Puran: ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ 5 ಜನರ ಶವಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ
Garud Puran: ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ 5 ಜನರ ಶವಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ
Garud Puran: ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಕೆಲವು ಜನರ ದೇಹಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣ (Garuda Purana)ವು 'ಈ' 5 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಹನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣ (Garuda Purana)ದ ಪ್ರಕಾರ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ದಹನ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಹನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ದಹನದ ಬದಲಿಗೆ ತಾಳ ಸಮಾಧಿ ಅಥವಾ ಜಲ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಐದು ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
11 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಗು 11 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ, ಅದನ್ನು ದಹನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜನವೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಸಂತರು
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಧುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ದಹನ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.
ಹಾವು ಕಡಿತ ಅಥವಾ ವಿಷದಿಂದ ಸಾವು
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಹಾವು ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತರೆ, ಅವರನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೂಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು
ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಅವಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ಸಿಡಿದು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
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