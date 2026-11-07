ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ 'ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾ, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು' ಎಂದು ಹಾಕಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಂಬಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು 4,300 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಯುವಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
'ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾ, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು' ಎಂದಿದ್ದ ಯುವಕ! ಒಂದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಂಬಿ 4,300 ಕಿ.ಮೀ. ಬಂದ ರಷ್ಯನ್ ಯುವತಿ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸಹೋದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹಾಕಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ನಂಬಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಗೆ ಕಾದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಸೆ!
ಒಂದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಮನಸೋತ ಯುವತಿ!
ರಷ್ಯಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, 'ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾ, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯುವತಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾತನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಯುವಕನ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯುವಕ ನಾಪತ್ತೆ!
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇದೀಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಯುವತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಯುವತಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 'ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ?' ಎಂದು ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಯುವಕನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ!
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯುವತಿಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಪರಿಚಿತರ ಮಾತನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಯುವಕ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ನಂಬಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವ ಈ ಯುವತಿಯ ಕಥೆ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ.