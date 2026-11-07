ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಮಗ ತಾಯಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ದಿಢೀರನೆ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡ ತಾಯಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದಿದೆ. ತಾಯಿ-ಮಗನ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗ! ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ತಾಯಿ, ಮನಕಲಕುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಹರಿದಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗ!
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆ ನೋವು ಹೇಳತೀರದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಯಿಗೆ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ತಾಯಿ ಭಾವುಕರಾಗುವ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡ ತಾಯಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ, ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮಗನೂ ಭಾವುಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ತಾಯಿ-ಮಗನ ಪ್ರೀತಿ!
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ @thatssorhythm ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ತಾಯಿ-ಮಗನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಪೋಷಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ', 'ಈ ಆನಂದಭಾಷ್ಪವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ', 'ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆ ಇದೇ' ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ದೂರ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.