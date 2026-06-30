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- ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎದುರಿರುವವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂದ್ರು ಚಾಣಕ್ಯ
ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎದುರಿರುವವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂದ್ರು ಚಾಣಕ್ಯ
Chanakya Niti for Success: ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕನಂತೆ ನಟಿಸುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿ
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.
ಅಮಾಯಕನಂತೆ ನಟಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ
ಅಮಾಯಕನಂತೆ ನಟಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, "ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚತುರರಾಗಿರಿ, ಆದರೆ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತರರಿಗೆ ಸದಾ ಅಮಾಯಕನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ." ಇದು ಗೆಲ್ಲುವವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಮಾಯಕ ಎಂದು ಇತರರು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರಿರಿ ಎಂದು ನಂಬಿ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲವಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಬೇಕು.
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು ಬಲವಾದ ತಂತ್ರ
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು ಬಲವಾದ ತಂತ್ರ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಬಲವಾದ ವ್ಯೂಹ ಅಥವಾ ತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಗುಣ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೀವು ಮೌನವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ (Counter-strategy) ಹೂಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಬೇಡಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಹರಿತವಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವೇ ನೀಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಯಾರಾದರೂ ತಿಳಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಅತಿಯಾದ ಅಮಾಯಕತೆ ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಲೋಕವು ಕೇವಲ ಮೃದುವಾಗಿರುವವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಳಿಯಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎದುರಿಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಮಾನ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.)
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