Chanakya Niti: ಈ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ… ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ
Chanakya Niti: ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು ನಿಜಾ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ
ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಕೂಡ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ
ಹಣವು ಕೇವಲ ಕೂಡಿಹಾಕುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಮೂರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಾಣಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಖರ್ಚು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನವೂ ಆಗಿದೆ. ಪರಹಿತಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು
ಚಾಣಕ್ಯನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಆನಂದವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.