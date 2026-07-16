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- Parenting Tips: ಪೋಷಕರೇ ಮಾಡುವ ಈ 5 ತಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.. ಎಚ್ಚರ!
Parenting Tips: ಪೋಷಕರೇ ಮಾಡುವ ಈ 5 ತಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.. ಎಚ್ಚರ!
Parenting mistakes: ಮಕ್ಕಳು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಲು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಪೋಷಕರೇ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
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ಪೋಷಕರು ಮಾಡಬಾರದ 5 ತಪ್ಪುಗಳು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಪೋಷಕರ ಪಾಲನೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
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Image Credit : Getty
ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೋಷಕರೇ ಮಾಡುವುದು
ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಟ್ಟೆ ಮಡಚಿಡುವುದು, ಕೋಣೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೋಷಕರೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. 'ನಾನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.
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Image Credit : Getty
ಅತಿಯಾಗಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡುವುದು
ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಹಣ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಈಡೇರಿಸಿದರೆ, ಕಷ್ಟಪಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಶ್ರಮ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
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Image Credit : Getty
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಓದು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸೋಮಾರಿತನ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಿತಿ ಹಾಕಿ, ಆಟ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂತಹ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
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Image Credit : Freepik
ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿರುವುದು
ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿ, ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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Image Credit : Getty
ಪೋಷಕರೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು
ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿದ್ದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ದಿನವಿಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ, ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
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