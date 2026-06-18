ಜಗ್ಗೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಡಯಟೀಶನ್ ಆಗಿರುವ ಪರಿಮಳ ಅವರು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಕಪಲ್ಸ್ ಈ 7 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುವು ನೋಡಿ.
ಹ್ಯಾಪಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ.
ಕೋಪ, ಅಸಹನೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಖಚಿತಾ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಬಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಥಟ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇಳುಗನಾಗುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ.
ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಗಳವಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿರಲಿ. ಕೋಪ ಕೈಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಕೆಡುತ್ತದೆ.
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್’ಶಿಪ್ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಯ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಗಂಡನಾದವನು ಹೆಂಡತಿಯ, ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ಗಂಡನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಹವ್ಯಾಸ, ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು, ಸಂಜೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ರಾತ್ರಿ ಸುಂದರ ಮಾತುಕತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆದರೂ, ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತೆ.
ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗೌರವ, ತಾಳ್ಮೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಇವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನೆನಪಿರಲಿ.
ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
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ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಂತೆ!
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?