ಮದುವೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ?
jagannath puri yatra 2026 ಇಂದಿನಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ?
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಥಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು.
ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು.... ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರುವ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆ ಏನು?
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ.
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಏನು?
ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಪುರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು (ಜಗನ್ನಾಥನ ಒಂದು ರೂಪ) ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದಳು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪುರೋಹಿತರು ಅವಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆದು, ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಪಿಸಿದಳು. ಈ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆಯೇ?
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತವು ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಪುರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಸುಭದ್ರಾ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಿಚ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೈವಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಪುರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.