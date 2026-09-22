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- ಯೂಟೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ₹1 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಬರುವ ಟಾಪ್-5 ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು!
ಯೂಟೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ₹1 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಬರುವ ಟಾಪ್-5 ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು!
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26 ಸೇರಿದಂತೆ 4K ಮತ್ತು 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಫೋನ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯೂಟೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ಗಳವರೆಗೆ, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಫೋನ್ಗಳು 4K/60fps ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳು 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ಫೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಐಫೋನ್ 17
ಆಪಲ್ನ ಐಫೋನ್ 17 ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್. A19 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ನೀವು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ 60fps ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೀಚರ್ ಜೊತೆಗೆ 18 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ. 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 99,900 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26 ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 2600 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ 10 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮತ್ತು 12 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು 8K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ 30fps ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 4K ನಲ್ಲಿ 60fps ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ 256GB ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ 79,999 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್300 ಎಫ್ಇ
ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್300 ಎಫ್ಇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 256GB ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ 89,999 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್9
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್9 ಫೋನ್ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ 120fps ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 7,025 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ 80W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ. 256GB ಮಾಡೆಲ್ಗೆ 84,999 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಗೂಗಲ್ನ ಟೆನ್ಸರ್ ಜಿ6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 10.8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ನೀವು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ 60fps ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 12GB RAM ಜೊತೆಗೆ 256GB ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. 256GB ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 89,999 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವ ಫೋನ್ ಬೆಸ್ಟ್?
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ಫೋನ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ. 8K ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26 ಮತ್ತು ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್300 ಎಫ್ಇ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೈ ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ನ 4K ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್9 ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
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