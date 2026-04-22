- Home
- Life
ಬೇಸಿಗೆಲೀ ಮಡಕೆಗೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಹಳೆ ಗೋಣಿಚೀಲ ಸುತ್ತುವುದೇಕೆ? ಈ ಅಗ್ಗದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ
Jute Bag Benefits: ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರಿಗಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಅನೇಕರು ಮಡಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಒದ್ದೆಯಾದ ಹಳೆಯ ಗೋಣಿಚೀಲ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಏಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ?
ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯ ನೀರು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಡಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಚೀಲವನ್ನು ಏಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ಈ ದೇಸಿ ಉಪಾಯದ (ಜುಗಾಡ್) ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಇಂದಿಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮಡಕೆಯ ನೀರು
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಡಕೆಯ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ತಂಪು ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಮಡಕೆ
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ನೀರನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ (Evaporation) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹಬೆಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ, ಅದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಡಕೆಯ ಒಳಗಿನ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ.
ತಂಪನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಉಪಾಯ
ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಮಡಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಚೀಲವನ್ನು ಏಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ತಂಪನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ನೀವು ಮಡಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಚೀಲವನ್ನು ಸುತ್ತಿದಾಗ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯು ಮಡಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಡಕೆಯ ನೀರು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ
ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ನೋಡಿ..
ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯು ಮಡಕೆಗೆ ಒಂದು ಕವಚದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗ
ಈ ವಿಧಾನವು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯ ನೀರು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
