ಗೃಹಿಣಿಯರೇ.. ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾ?, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
Kitchen Organization Hacks: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ಕೂರುವುದು ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತರಕಾರಿ ಟ್ರೇ ಗಲೀಜಾಗುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ.
ಈ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಡ್ರಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚೆಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತರಕಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬಿ ಗಲೀಜಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು! ಡ್ರಾಯರ್ಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸದಾ ಹೊಸದರಂತೆ ಇರಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಯಾಕೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು ಸುಲಭ
ಡ್ರಾಯರ್ ತಳದಲ್ಲಿ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಸುವುದರಿಂದ, ಧೂಳು ಅಥವಾ ಕಸ ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರಾಯರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾಯಿಲ್ ಕೊಳಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಡ್ರಾಯರ್ ಅನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರದ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಹಬೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮರದ ಡ್ರಾಯರ್ಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡ್ರಾಯರ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ವಸ್ತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ
ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಹೊಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಡ್ರಾಯರ್ ಒಳಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಮಚ, ಇಲಕ್ಕಿ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್) ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ಮೊದಲು ಡ್ರಾಯರ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಡ್ರಾಯರ್ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಾಯಿಲ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸಿ.
ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರುವಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಒತ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತರಕಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಕಸ ಬಿದ್ದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಲೀಜಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ದುಬಾರಿ ಲೈನರ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಪಾಟು ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಶೀಟ್ಗಳು ಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಣವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.