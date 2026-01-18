ಡಿಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಆದಾಗ ಬರೀ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಈ 7 ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್
Stay hydrated drinks: ಡಿಹೈಡ್ರೇಶನ್ ತಡೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ರುಚಿಕರವಾದ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಎಳನೀರು
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಯಲು ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ
ಕರ್ಪೂರ, ದಾಸವಾಳದಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಆಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್
ಆಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು
ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ.
ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು
ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾನೀಯ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು. ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ನಂತರ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಂಶವಿರುವ ತರಕಾರಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ತುಂಡು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
