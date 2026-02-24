ಲೈಮ್ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಪರ್ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲ್ಲಾ ಹದಿದ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಬದಲಾದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸೂಪರ್ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲ್ಲಾ ಹದಿದ್, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರ ಲೈಮ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಬೆಲ್ಲಾ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವಾದಾಗ, ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಕೇವಲ 'ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡುವ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ' (Disposable) ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಬೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟ: 'ನಾನು ಯಾರು?'
ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಗಿಗಿ ಹದಿದ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮನದಾಳದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಾ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ದಿನಗಳು ತನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 'ಇಲ್ಲ' ಎನ್ನಲು ನಾನು ಯಾರು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬೆಲೆಬಾಳುವವಳು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 'ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾದ ಆ ನೋವು, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು' ಎಂದು ಹದಿದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2013 ರಿಂದ ಲೈಮ್ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ 29 ವರ್ಷದ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ, ಈ ವಿರಾಮವು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನೋವನ್ನೇ ನಟನೆಯಾಗಿಸಿದ 'ಬ್ಯೂಟಿ'
ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೋವನ್ನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಲ್ಲಾ, ಈಗ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಯಾನ್ ಮರ್ಫಿ ಅವರ 'ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಶೋ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸದಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನೊಳಗಿನ ನೋವನ್ನೇ ಕಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಪಾರ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹೋದರಿ ಗಿಗಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
ತನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಗಿಗಿ ತನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು ಎಂದು ಬೆಲ್ಲಾ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಗೌರವಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎನ್ನುವ ಬೆಲ್ಲಾ, ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಡು ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಂತೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿರುವ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕಥೆ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
