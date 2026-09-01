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- Washing Machine tricks: ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಗೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತಿವೆಯೇ? 2 ರೂ. ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
Washing Machine tricks: ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಗೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತಿವೆಯೇ? 2 ರೂ. ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಗೆಯುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ... ನಿಮಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ... ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತೀರಾ?
ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್..
ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸುಕ್ಕಾಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಕೇವಲ 2-3 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಗೆದ ಅಥವಾ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆ 2 ರಿಂದ 3 ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಡ್ರೈಯರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಡ್ರೈಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಕರಗಿ, ನೀರಾಗಿ, ನಂತರ ಹಬೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಬೆಯು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿಟ್ಕಾವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ:
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ (ಉದಾ: 2 ಶರ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್). ಡ್ರೈಯರ್ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹಬೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐದಾರು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಡ್ರೈಯರ್ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಕ್ಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ತುರ್ತಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಐರನ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕಾಟನ್ ಶರ್ಟ್, ಬ್ಲೌಸ್ನಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಜಾಗ್ರತೆಗಳು:
- ಜೀನ್ಸ್, ಸೂಟ್ಗಳಂತಹ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ಹೆಚ್ಚು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಸುಕ್ಕುಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
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