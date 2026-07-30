ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದಾಗ ಹೂವು ಕಂಡಿತಾ? ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ.. ಇದರ ಲಾಭಗಳು ತಿಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡ್ತೀರಾ!
Coconut Sprout benefits: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ, ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಹೂವು ಕಂಡರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ತೆಂಗಿನ ಹೂವು ಎಳನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್
ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಳನೀರು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ, ಹತ್ತಿಯಂತಹ 'ತೆಂಗಿನ ಹೂವನ್ನು' (Coconut Sprout) ಹಲವರು ಗಮನಿಸದೆ ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವೇನೆಂದರೆ, ಎಳನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ತೆಂಗಿನ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಸೂಪರ್ ಫುಡ್'.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ತೆಂಗಿನ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದ ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ವರ, ಕಾಲೋಚಿತ ಸೋಂಕುಗಳು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಕರಗದ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೀಡಿಯಂ ಚೈನ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಅನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಹೂವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಏರದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಳಿಕೆ
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಳಿಕೆ
ತೆಂಗಿನ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke) ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯ
ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯ
ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಯೌವನಯುತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಈ ಅಪರೂಪದ ತೆಂಗಿನ ಹೂವು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕರೂ ಬಿಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
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