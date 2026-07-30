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- ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ
Reheating leftover food: ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಉಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಮರುದಿನ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?
ಆಹಾರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆಹಾರದ ರುಚಿ, ಅದರ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾವ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು?
ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ, ಇತರ ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಹಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಚಿಕನ್ ಕರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡದೆ ತಿನ್ನುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಆಹಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇಡೀ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ 74 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು!
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
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