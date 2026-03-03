ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲದೇ ಫಟ್ ಅಂತ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಿಪ್ಸ್
How To Weight Loss? ತೂಕ ಇಳಿಸೋದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ 15 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕಾ?
ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮದ ಅಪಾಯ
ಮೊಟ್ಟೆ
ನಿಂಬೆ ರಸ
ನಿದ್ದೆ
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ
ಅಧಿಕ ತೂಕವಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಫೈಬರ್ ಆಹಾರ
ಕಾಫಿ
ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆಯು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಂಸದ ಖಾದ್ಯ
ಸೇಬು, ಬೀನ್ಸ್, ಶುಂಠಿ, ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಹಣ್ಣಿನ ರಸ
ಒಮೆಗಾ-3
ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್
ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್
ಆಹಾರ ಜಗಿಯುವುದು
ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್
ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಿಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ಲೇಟ್, ಚಮಚ
ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲು, ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ತೆಳುವಾದ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
