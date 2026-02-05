ಭಲೇ.. ಭಲೇ.. ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಈ ಎರಡೇ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ 90 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ರ್ಯಾಪರ್
Jelly Roll weight loss: ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕನ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಜೆಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ 90 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಯಕ ಫಿಟ್ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಎರಡೇ ವಿಧಾನ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಜೆಲ್ಲಿ ರೋಲ್ 90 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಎರಡೇ ವಿಧಾನ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಜೆಲ್ಲಿ ರೋಲ್ "ತನ್ನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಆಹಾರ ವ್ಯಸನ. ಅದೇ ಆಹಾರ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಕೊಕೇನ್ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಬಿಡುವಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, "ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕೊಕೇನ್ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಬಿಡಲು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಯಿತೋ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಜೆಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಿಷ್ಟು..
ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಜೆಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ತನ್ನ ಆಹಾರದ ಹಂಬಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರಂತೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ನಂತರ "ನಾನು ಏಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಬದಲು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ
ಜೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಎರಡು ವಿಷಯ. ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಓಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 70 ಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ 31 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ನಡೆದು ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿತು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಸುಮಾರು 90 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
