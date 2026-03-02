ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಸಗಣಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ನೀವು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ (ಪಾಟ್) ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 6-8 ಇಂಚು ಆಳವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳಿನ ಚೂಪಾದ ಭಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆ ಭಾಗ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಿ. ಪ್ರತಿ ಎಸಳಿನ ನಡುವೆ 4-6 ಇಂಚು ಅಂತರ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಸಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ನೆಡಬೇಡಿ, ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು. ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವ ಜಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹರಡಿದರೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಪ್ಪನೆಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕೆಡದಂತೆ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡದ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
