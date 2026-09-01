Chanakya Niti: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಈ 3 ಪುರುಷರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
chanakya niti
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ 3 ರೀತಿಯ ಜನರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಃಖವು ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
ಮಗನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ತಂದೆ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ತಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಆ ತಂದೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯ ಹೆಂಡತಿ
ಅಲ್ಲದೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಿಧೇಯ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು "ದೇವರು ನೀಡಿದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದವನೇ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ವೈಫಲ್ಯ, ದುಃಖ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.
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