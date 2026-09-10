Idli: ಬಿಡದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ 8 ಕಡೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಮೃದು ಇಡ್ಲಿ
ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ತಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇದೆ.
ಇಡ್ಲಿ
Bengaluru Idli: ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ತಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಇಡ್ಲಿಯ ಮೃದುವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ. ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ, ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಇಡ್ಲಿ ಸವಿಯಲು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ವೀಣಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀಣಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಾಹಾರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 1977ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಇಡ್ಲಿಯ ರುಚಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ವೀಣಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ ಮತ್ತು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿನಿಸುಗಳು.
2. ಉಮೇಶ್ ದೋಸೆ ಪಾಯಿಂಟ್
ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನ ಉಮೇಶ್ ದೋಸೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಸವಿಯುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಡೆ, ಮಂಗಳೂರು ಬಜ್ಜಿ, ಮುಲಬಾಗಿಲು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ-ಪೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚಿನವು.
3. ಮವಳ್ಳಿ ಟಿಫಿನ್ ರೂಮ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಸರು ಮಾವಳ್ಳಿ ಟಿಫಿನ್ ರೂಮ್ (MTR). 1924ರಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸೆಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರವಾ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.
4. IDC ಕಿಚನ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ IDC Kitchen ಕೂಡ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿನ ತುಪ್ಪ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಬರಹಗಾರರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
5. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇಡ್ಲಿ, ಪೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಉಪಾಹಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ MasterChef Australia ಖ್ಯಾತಿಯ ಗ್ಯಾರಿ ಮೆಹಿಗನ್ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
6. ಆಕಾಶ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ ಬೀದಿ ಬಂಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂದು ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಥೆ ಆಕಾಶ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಅವರದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ತಾವೇ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ತತ್ವ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 2,000 ಇಡ್ಲಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.
7. ಶ್ರೀ ಶಿವ ದರ್ಶನ ಶಶಿ ಹೋಟೆಲ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಬಿಡದಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಯ ತವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀ ಶಿವ ದರ್ಶನ ಶಶಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಷ್ಟು ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಈ ಆಹಾರ ತಾಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
8. ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಬಾರ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳೆಯ ಹೆಸರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಬಾರ್. 1965ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ತಿನಿಸುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮೆನುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮೂಲ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷತೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ, ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ-ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ರುಚಿ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಸ ಫುಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
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