'ರಾಮಾಯಣ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಕುಲ್ ಕದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ: ಕಾರಣ ಇದೇ!
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ 'ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪ' ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜುಲೈ 18ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಸೀರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊಬಗು
ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕಟಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸೀರೆಯ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೃದುವಾದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಗಲವಾದ ಚಿನ್ನದ ಜರಿ ಅಂಚು ಹಾಗೂ ನಯವಾದ ನೇಯ್ಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೀರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊಬಗು ತಂದಿತ್ತು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ
ರಕುಲ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಡಚಿ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಪಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸೀರೆಯ ಜರಿ ಅಂಚು ಮತ್ತು ನೇಯ್ಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಸೀರೆ ಹಗಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾಜಾತನದ ಲುಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಲೆಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಹೂವಿನ ಕಸೂತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿತು. ಸ್ವೀಟ್ಹಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೈನ್ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.
ಕುಂದನ್ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಕುಲ್
ರಕುಲ್ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಪರಮಣಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅದ್ಭುತ ಕುಂದನ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಪದರಗಳ ಕುಂದನ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚೋಕರ್ ಹಾರ ಅವರ ಲುಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ಕಮರ್ಬಂಧ್, ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು, ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಂಗುರಗಳು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೇಕಪ್, ಆಕರ್ಷಕ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್
ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ ಸಲೀಂ ಸಯ್ಯದ್ ರಕುಲ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾದ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೊಳೆಯುವ ಬೇಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿನಿಶ್, ಬ್ರೌನ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ, ತೆಳುವಾದ ಐಲೈನರ್, ಮಸ್ಕಾರಾ, ಪೀಚ್ ಛಾಯೆಯ ಬ್ಲಷ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದಿತ್ತು. ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಅಲಿಯಾ ಶೇಖ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ಮೃದುವಾದ ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋ ಪೊನಿಟೇಲ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್
ಮುಖದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳು ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಸಹಜವಾದ ಸೊಬಗು ನೀಡಿದ್ದವು. ಹಳದಿ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಂದನ್ ಆಭರಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ 'ರಾಮಾಯಣ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.
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