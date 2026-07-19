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- ಪಕೋಡಾ ಮಾಡುವಾಗ ನೊರೆ ಬರತ್ತಾ, ಪೂರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳತ್ತಾ? ಬೆಂಡೆ ಲೋಳೆ ಆಗತ್ತಾ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಪಕೋಡಾ ಮಾಡುವಾಗ ನೊರೆ ಬರತ್ತಾ, ಪೂರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳತ್ತಾ? ಬೆಂಡೆ ಲೋಳೆ ಆಗತ್ತಾ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಪೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಲೊಳೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನೊರೆಯ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕೋಡ, ಬೋಂಡಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವುದು ಉಂಟು.
ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳತ್ತಾ?
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಕೋಡಾ ಅಥವಾ ಬೋಂಡಾಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಡೇಂಜರ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕೇನು ಉಪಾಯ?
ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸುಲಭದ ಉಪಾಯ ಎಂದರೆ, ಪಕೋಡಾ, ಬೋಂಡಾ ಈ ರೀತಿಯ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಯಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ನೊರೆ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪೂರಿ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ
ಇನ್ನು ಪೂರಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ತಿನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಸವಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆಯೇ?
ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ರವೆ
ಈಗ ಆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಪೂರಿ ಕಲಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ರವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಪುರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಲೊಳೆ ಬರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೆ, ಈ ಚಿಂತೆಯೂ ಬೇಡ. ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
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