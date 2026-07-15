Cooking roti on gas flame safety: ಬ್ರೆಡ್ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು? ಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯ (Gas flame) ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಜಯೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ
ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕಲಬೆರಕೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಾರಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ಚಪಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಬ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ರಿಲಮೈಡ್' (Acrylamide) ಎಂಬ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ವಾದ. ಆದರೆ ಡಾ. ಜಯೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ:
ಅಕ್ರಿಲಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬ್ರೆಡ್ಗಿಂತ ಸಮೋಸಾ, ಕಚೋರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ಗಳಂತಹ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಿಲಮೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ (Sugar Spike) ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ.
2. ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್: ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ಗಳು ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿಸಿದ ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ಗಿಂತ ಹೋಲ್ ವೀಟ್ (Whole Wheat) ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಬ್ರೆಡ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
3. ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯ ಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಸುಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ?
ಗ್ಯಾಸ್ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಚಪಾತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್.
ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯುವಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಪಾತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು (Charred spots) ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಿಲಮೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಂದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ಚಪಾತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ.