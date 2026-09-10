ಮನೆ ತುಂಬಾ ನಾನ್ವೆಜ್ ವಾಸನೆಯೇ? ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟ, ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವಾಸನೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ತುಂಬ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮೀನು ಹುರಿದಾಗ ಬರುವ ವಾಸನೆ ತಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವಿದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು.
ಮೀನಿನ ಆಯ್ಕೆ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಮೀನಿನಿಂದ ಬಲವಾದ ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರವಾದ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ತಾಜಾ ಹಸಿ ಮೀನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೆರೆದಾಗ ಮೀನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮೀನು ತಾಜಾವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಿಟಕಿ ತೆರೆಯಿರಿ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಮೀನಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಹಾರವಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಯ ವಾಸನೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುವುದನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು.
ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೀನು ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನವು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀನು ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಮೀನನ್ನು ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಮೂಳೆಗಳು, ಚರ್ಮ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಟ್ಟರೆ ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಮೀನಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ.
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ದರೆ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಚಮಚ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು
ನಿಂಬೆಯ ಪರಿಮಳವು ಬಲವಾದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಂಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆಯಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ನೀರು
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಣದಬತ್ತಿ
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನದ ನಂತ್ರವೂ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ನಿಂಬೆಯಂತಹ ತಾಜಾ ಪರಿಮಳವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಬಲವಾದ ಹೂವಿನ ಅಥವಾ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕೃತಕ ಸುಗಂಧಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ
ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.ಮೀನು ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕತ್ತರಿಸುವ ಪ್ಲೇಟ್, ಚಾಕು ಹಾಗೂ ಇತರ ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇನ್ನೂ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು .
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