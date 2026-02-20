ಮೃತಪಟ್ಟ ಗಂಡನಿಂದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ.. ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವೈದ್ಯರು!
Pregnancy after death science: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ಅಚ್ಚರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗಂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರವೂ ಆತನಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ಗೌರಿ ಅಗರ್ವಾಲ್.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪವಾಡಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಗೌರಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗಂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರವೂ ಆತನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ.
1. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ವರವಾಯಿತು
ಡಾ. ಗೌರಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಂಪತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ತಿಳಿಯದು. ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು (Sperm) ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಿ" ಎಂದು. ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕ್ರಯೋಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ (Cryopreservation) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟರು.
2. ವಿಧಿಯ ಆಟ
ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ ಆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ (Liver Failure) ತುತ್ತಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜೀವನವೇ ಶೂನ್ಯವೆನಿಸಿತು.
3. IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ
ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ ಆ ಮಹಿಳೆ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದರು. ಗಂಡನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆತನ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಂಬಲ ಆಕೆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದ್ದ 'ಫ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್'. ವೈದ್ಯರು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ IVF (In-Vitro Fertilization) ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
"ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಾವಿನ ಮೇಲೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಗಂಡನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು." - ಡಾ. ಗೌರಿ ಅಗರ್ವಾಲ್.
4. ಇಂದು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸದ್ದು!
ಈ ಕಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಭಾಗವೆಂದರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು (Twins) ಹೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಏನಿದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ (Sperm Freezing)?
ಇದು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವವರು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಅಥವಾ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.