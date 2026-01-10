ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಅಂಗವೇ ಕಿಡ್ನಿ. ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಗಾಢವಾಗಿರುವುದು, ಕಂದು ಬಣ್ಣ, ಗಾಢ ಹಳದಿ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವುದರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕೆನಿಸಿದರೂ ಮೂತ್ರ ಬರದೇ ಇರುವುದು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.
ಕಿಡ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿಧಾನವಾದಾಗ ಕಾಲು, ಕೈ, ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ದೇಹದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಂತರವೇ ರೋಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
