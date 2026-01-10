Kannada

ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು

ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಅಂಗವೇ ಕಿಡ್ನಿ. ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

health-life Jan 10 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ

ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಗಾಢವಾಗಿರುವುದು, ಕಂದು ಬಣ್ಣ, ಗಾಢ ಹಳದಿ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ

ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವುದರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಿದು

ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕೆನಿಸಿದರೂ ಮೂತ್ರ ಬರದೇ ಇರುವುದು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.

Image credits: Getty
Kannada

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಕಿಡ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿಧಾನವಾದಾಗ ಕಾಲು, ಕೈ, ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ

ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ದೇಹದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ

ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಂತರವೇ ರೋಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Getty

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳೇ ಏಕಿರುತ್ತವೆ?

ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್!

ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು