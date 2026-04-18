ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಮೃತ ಮಸಾಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ: ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಎರಡೇ ವಾರ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಮಸಾಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಧಗೆ
ಬೇಸಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವ ಜೊತೆ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕವೂ ಆಗಿರುವುದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಮಸಾಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಉರಿ ಉರಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿದರೆ ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಜನರು ಗಮನಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಧಾರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ. ಮಸಾಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುದುಗಿಸಿದ ಮೊಸರಿನಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (dehydrate) ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ದೇಹ. ಆದರೆ ಮಸಾಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಇರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಟಿ.ಎಚ್. ಚಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು ಸರಳ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಸೌಮ್ಯ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ (Guts Health)
ಮಸಾಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಕರುಳಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ MDPI ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹುದುಗಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಹಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಮಿತ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದೇಹವು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಮಸಾಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅದರ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದವು ಆಂತರಿಕ ಶಾಖವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಖ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸುಧಾರಣೆ
ಊಟದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಭಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ಮೊಸರು ಪಾನೀಯವಾಗಿ, ಇದು ಭಾರವಾದ ಡೈರಿ ಆಹಾರಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನಗತ್ಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ, ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿಕೆ ಹೀಗೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು
- ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತಾಜಾ ಮೊಸರು
- ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ನೀರು
- ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನ ಶುಂಠಿ,
- 1 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
- ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
- ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ
- ಸ್ವಲ್ವ ಉಪ್ಪು (ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತಮ)
- ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.