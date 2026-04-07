ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತವೇ ಅನ್ನಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎನ್ನಿಸಿರುವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾವಳಿ. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತರುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಕೇಳುವವರೇ ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಕುದಿಸೋದು ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಘಮಘಮಿಸುವ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದ್ರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ನಂಬಲೇಬೇಕು.
ಇಂಥದ್ದೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಪದಯಾಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇದೆ. 'ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ, ಕುದಿಸುವಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ' ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದವರು ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ದಿಗ್ಗಜ ಬಾಣಸಿಗ ಪದಯಾಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಪದಯಾಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ನವೀನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇವರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ದಿವಂಗತ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ವರ್ ಅವರ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವನಗಮ್ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಚ್ಚಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಪಾದಯಾಲ್, ಈ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅವರು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಣ್ಣೆಯು ಆಹಾರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊನೊಮಿಕಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕುದಿಸುವ ಆಹಾರವು ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪದಯಾಲ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. No Oil No Boil ಥಿಯರಿ ಅವರದ್ದು.
ಎಣ್ಣೆ ಬದಲು ಏನು?
ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕುದಿಸುವ ಬದಲು, ಪದಯಾಲ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಗಿ, ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾದ್ಯವು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸದೆ 2500 ತಾಜಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರಗಳೆಂದರೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಪುಲಿ ಕುಜಂಬು, ರಸಂ, ಪೊರಿಯಾಲ್, ಕೂಟು, ಅವಲ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳು.