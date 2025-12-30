ಈ 7 ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಾರದು
Avoid milk at night: ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಡಿದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ?
ಹಾಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು (ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್), ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ರಂಜಕ, ಸತು ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಕುಡಿಯಬಾರದು
ಹಾಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂಳೆಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು.
ಅಧಿಕ ತೂಕ
ಯಾರಾದರೂ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಿದ್ದು, ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸೈನಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ
ಸೈನಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಲೋಳೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್
ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇರುವ ಜನರು ಹಾಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ
ಗ್ಯಾಸ್, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊತ
ಉರಿಯೂತ ಇರುವ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಲು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಇದ್ದು, ಇದು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಹಾಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ.
