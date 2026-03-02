ಪಾದಗಳ ಅತಿಯಾದ ಉರಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಸೂಪರ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು!
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪಾದಗಳ ಉರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ, ಅರಿಶಿನ, ವಿನೇಗರ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಡುವಂತಹ ಐದು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ
ಬೇಸಿಗೆ ಅರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಪಾದಗಳು ಉರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾರಣ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಬದಲಾವಣೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಮನೆಮದ್ದು 1: ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ
ಒಂದು ಪುದೀನಾ ಎಲೆ ಅಡುಗೆಯ ಪರಿಮಳದ ಜೊತೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋದರಿಂದ ತಂಪಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಔಷಧಿಯ ತೈಲ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಮದ್ದು 2: ತಣ್ಣೀರು
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಅನುಭವ ಅಗ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿಡೋದರಿಂದ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಮದ್ದು 3: ಅರಿಶಿನ
ಅರಿಶಿನವು ಅದ್ಭುತ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ (Immunity Booster) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್' (Curcumin) ಎಂಬ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶವು ಉರಿಯೂತ-ವಿರೋಧಿ (Anti-inflammatory) ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ವೈರಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರಿಶಿನದ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚೋದರಿಂದ ಪಾದಗಳ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಮದ್ದು 4: ಅರ್ನಿಕಾ ಅಥವಾ ವಿನೇಗರ್
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅರ್ನಿಕಾ ಅಥವಾ ವಿನೇಗರ್ ಪಾದಗಳ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್ ಚರ್ಮದ pH ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ವಿನೇಗರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ನಿಕಾ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಮದ್ದು 5: ಮೇಲೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ
ಮಲಗುವಾಗ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ದಿಂಬು ಇರಿಸಿ ಮಲಗೋದು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತಪರೀಚಲನೆಯಿಂದ ಪಾದಗಳ ಉರಿಯೂತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಎತ್ತರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಡೋದರಿಂದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
