- ಮಕ್ಕಳು ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಈ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು!
Children talking to toys: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಇದರರ್ಥ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಮಗು ಬೆಳೆದಂತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತದೆ (Emotional Development of the Child). ಇದನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮಗುವಿನ ಅರಿವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜನರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು?
ಮಗು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾ, ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ.
5-6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ.
ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ?
ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಮಗು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಗು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿ.
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.
ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಓಡಲಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
