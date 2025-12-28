ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 3 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.. ಆರೋಗ್ಯ, ರುಚಿ ಎರಡೂ ಹಾಳು
Common tea mistakes: ಟೀ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಟೀ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಟೀ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖ್ಯ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ (ಜಾಲರಿ) ಹಾನಿಕಾರಕ
ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಬಳಸಿ ಟೀ ಸೋಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಬಿಸಿ ಟೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಬಳಸಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಟೀ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಟೀ ರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಿಡಿಟಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೊದಲು ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಟೀ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ
ಟೀ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟೀ ನಿಜವಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಪುಡಿ, ನೀರು, ಶುಂಠಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
