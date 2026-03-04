World Obesity Day Special ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಹದಗೆಟ್ಟಂತೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೈ ಬಿಪಿ, ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬೊಜ್ಜೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
World Obesity Day 2026: ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಬೊಜ್ಜು ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 4). ಕೇರಳ ಸಮಾಜವು ಇಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೊಳಗೇ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ದಪ್ಪಗಾಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಇಂದು ಅತಿಯಾದ ತೂಕವನ್ನು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿಯೇ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಅತಿಯಾದ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದೇ ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕೇರಳದ ಎದೆಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹೊಸ ವರದಿಗಳು
ಕೇರಳ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ (NFHS-5) ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಜ್ಜು ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸತ್ಯ.
ಕೇವಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಇಂದು ಅತಿಯಾದ ತೂಕದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವುದು, ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದ ಜೀವನವೇ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಊಟದ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅನಾಹುತ
ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಊಟದ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಹಿಂದೆ ಮೈಬಗ್ಗಿಸಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅನ್ನ, ಮರಗೆಣಸಿನಂತಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ.
ಬೇಕರಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಕರಿದ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊರಗಿನ ಊಟ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ತಿನ್ನುವ ಚಟಗಳು ಮಲಯಾಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆಗರವಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಹ
ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಇಡೀ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ (ಡಯಾಬಿಟಿಸ್), ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಹೈ ಬಿಪಿ), ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬೊಜ್ಜೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರವಾಗುವುದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್.
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದವರಲ್ಲಿಯೂ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಈ ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದ ಪಿಸಿಓಡಿ, ಬಂಜೆತನ, ದೇಹದ ಭಾರ ತಾಳಲಾರದ ಕೀಲುನೋವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಕರುಳು, ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೂ ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯೂ ಬೊಜ್ಜು ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು: ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್
ದೊಡ್ಡವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಬೊಜ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟವಾಡುವ ಬದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಯ ಮುಂದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆಯುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಪೋಷಕರು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಬಾಲ್ಯದ ಬೊಜ್ಜು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಬದಲಾವಣೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕಿರೋದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ
ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯನ್ನು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ನೀಡುವುದೇ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಮೂಲತತ್ವ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಸಲಾಡ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ, ಮೀನು, ಕೊಬ್ಬಿಲ್ಲದ ಮಾಂಸ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಸಕ್ಕರೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ 'ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್'ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪಾಲಿಸಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಡಯಟ್ ಅನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಬೆವರಿಳಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ
ಕೇವಲ ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಇಳಿಸಿದ ತೂಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು.
ವೇಗದ ನಡಿಗೆ, ಓಟ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಈಜು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (metabolism) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಒಂದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು, ಸಣ್ಣ ದೂರಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಬಹುದು. ಸದಾ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಡೆಯಲು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದವರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗಿ, ಅದು ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' ಎಂಬ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ದೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಇಷ್ಟದ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗದವರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) 35ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ 'ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ' ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾರ್ಮೋನ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ, ಅತಿಯಾದ ತೂಕದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೇ ಅಪಾಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನವೀನ 'ಬ್ಯಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ'ಯಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಇಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ.
ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಡಿಯನ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಸರ್ಜರಿ ಸೊಸೈಟಿ (Obesity Surgery Society of India - OSSI) ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (IFSO) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಷ್ಯನ್ ಜನರಲ್ಲಿ BMI 32.5 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ತೀವ್ರ ಕೀಲುನೋವು, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಹ-ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಒಂದಾಗೋಣ
ಬೊಜ್ಜು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಸೋಲಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅತಿಯಾದ ತೂಕದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ.
ಈ ವಿಶ್ವ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ದಿನದಂದು, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ.
ಡಾ. ಬೈಜು ಸೇನಾಧಿಪನ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್)