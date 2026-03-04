- Home
ಬೆಂಗಳೂರಿನ UV ವಿಕಿರಣ 'Extreme 13' ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳವಾರ 13ರ 'ತೀವ್ರ' ಯುವಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಯುವಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 'ತೀವ್ರ' ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳವಾರ 13 ಯುವಿ (ultraviolet-ನೇರಳಾತೀತ) ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, WHO ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು "ತೀವ್ರ" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ತಾಪಮಾನವು ಮಧ್ಯಮ 32°C ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ UV ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಯುವಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ
UV ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ನೇರಳಾತೀತ (UV) ವಿಕಿರಣದ ತೀವ್ರತೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡದ ಮಾಪನ. ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯಂತಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಕಿರಣದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ
ಬೇಸಿಗೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಿ ಮಟ್ಟಗಳು 10 ರಿಂದ 13 ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಜಿಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಐಎಮ್ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ UV ಮಟ್ಟಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ
8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ UV ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯ ಗಾಯ, ಕಣ್ಣಿನ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು UV: ಡಬಲ್ ಅಪಾಯ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ UV ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು
ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ, ಟೋಪಿಗಳು, UV-ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ SPF ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ವೇವ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಬೇಸಿಗೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವ ಮೊದಲೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 32°C ಮತ್ತು 33°C ನಡುವೆ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಮಟ್ಟವು 40°C ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಕಠಿಣ ಶಾಖದ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.