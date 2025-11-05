ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಆಹಾರ.. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೊದ್ಲು ತೆಗೆದಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ವೈದ್ಯರು
ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರಲು ಸಲಹೆ
ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಹಾರಕ್ರಮ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಔಷಧಿ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರವು ನೇರವಾಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವವರು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ಸಿಂಗ್ ಸಲುಂಕೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ
ಕೆಲವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದ್ದು, ಇದು ನೀರಿನ ಧಾರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಕ್
ಪಾಲಕ್ನಂತಹ ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಬೀಟ್ರೂಟ್
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ಸ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ
ವೈದ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
*ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗಗಳ ಬಳಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
*ನೋವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
*ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ನೋವು ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಇರುತ್ತದೆ.
*ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರವು ಕೆಂಪು, ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
*ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
*ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.