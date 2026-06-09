Brain Tumor: ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Lower brain tumor risk: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
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ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
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ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
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ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.
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