ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಹೌದು. ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹಿರಿಯರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ; ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳು.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿರಲಿ, ಹಿರಿಯರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ರೂಢಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಹೌದು, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಸಕ್ರಿಯತೆ:
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಾನವ ದೇಹವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯ (Electromagnetic energy) ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಿದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನರ ತುದಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಶಕ್ತಿ ಪರಿಚಲನೆ' ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಾಗ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಭಂಗಿಯ ಲಾಭ:
ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭಂಗಿಯು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೋಗದಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ 'ವೇಗಸ್ ನರ'ವನ್ನು (Vagus nerve) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಅಹಂಕಾರದ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ:
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು (Ego) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ:
ಹಿರಿಯರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟಾಗ, ಆ ಸ್ಪರ್ಶವು 'ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್' ಮತ್ತು 'ಸಿರೊಟೋನಿನ್' ನಂತಹ ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ನರಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆದ 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಹೌದು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಾಗ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!