ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 450ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, ಆಕರ್ಷಕ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶಗಳು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (RGUHS) ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪುರುಷರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳು ದಟ್ಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು 31,057 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 33 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 1,838 ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ದಾದಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 450 ರಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತದ ಚಿತ್ರಣ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಭಜನೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ವಿಭಜನೆಯ ಅಂತರವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕಳೆದ 2022 ರಿಂದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ನಡುವೆ ಸರಾಸರಿ 465 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. 2022 ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ 581 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ತದನಂತರ 2023 ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರವು 198 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತಾದರೂ, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 774 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಪ್ರಸಕ್ತ 2026 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿಯುಎಚ್ಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 4,125 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು 3,712 ಹುಡುಗಿಯರು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2,991 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 3,720 ಹುಡುಗರು ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 727 ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ 1,752 ಹುಡುಗಿಯರು ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ
ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರ್ಜಿಯುಎಚ್ಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾ. ಭಗವಾನ್ ಬಿ.ಸಿ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದಾದಿಯರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷ ದಾದಿಯರ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವೇತನದ ಸೌಲಭ್ಯ
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ನರ್ಸ್ಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುವಡೆ ಪುರುಷ ದಾದಿಯರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ದಾದಿಯರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ನೇರವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಇತರರು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಕೂಲ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ದಾದಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಭದ್ರತೆಯ ಅರಿವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲವಾದ ಒಳಹರಿವು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದ ಸೀಟುಗಳ ಶುಲ್ಕವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಯುವಕರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಯಾಮವನ್ನು ಬಂಜಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅಲಿ ಖ್ವಾಜಾ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಂತೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣವಾದ ನೀಟ್ (NEET) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದು, ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ದಾದಿಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿವೆ.